<BR \/><BR \/><BR \/>Der Mann soll laut einem Bericht der Tageszeitung „Alto Adige“ zur Mittagszeit ins „Twenty“ gegangen sein und in einem der Restaurants ein belegtes Brot gekauft haben. <BR \/><BR \/>Daraufhin habe er sich an einen Tisch im Terrassenbereich gesetzt, seine Mahlzeit zu sich genommen haben und schließlich den Kopf auf den Tisch gelegt haben. <h3>\r\nJunge Frau macht makabre Entdeckung <\/h3>\r\nPersonal und Besucher des Einkaufszentrum dachten vermutlich, dass er schlief. Eine junge Frau bemerkte schließlich, dass der Mann trotz des großen Andrangs im Einkaufszentrum weiter reglos dort saß. Es war bereits nach 15 Uhr. Als sie versuchte, ihn aufzuwecken, stellte sie fest, dass er nicht bei Bewusstsein war und schlug Alarm.<h3>\r\nZufällig anwesende Ärzte eilen zu Hilfe <\/h3>\r\nSofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt: In unmittelbarer Nähe hielten sich zufällig zwei Ärzte auf, die noch vor dem Eintreffen der alarmierten Sanitäter Wiederbelebungsmaßnahmen einleiteten. Dafür kam auch ein im Einkaufszentrum vorhandener Defibrillator zum Einsatz. <BR \/><BR \/>Die angerückten Sanitäter übernahmen die weiteren Wiederbelebungsversuche, doch für den 40-Jährigen war es schon zu spät – er starb noch an Ort und Stelle. <h3>\r\nErhebungen von Polizei und Staatsanwaltschaft <\/h3>\r\nFür die Erhebungen der Polizei wurde der Terrassenbereich gesperrt – Indiskretionen zufolge geht man derzeit von einem natürlichen Tod aus. Die Bozner Staatsanwaltschaft ist informiert und befasst sich mit dem plötzlichen Ableben des Mannes. Womöglich könnte eine Obduktion angeordnet werden, um die genauen Todesumstände zu klären. <BR \/><BR \/>Die italienische Tageszeitung berichtet von weiteren Zeugen, die den Mann vor seinem Mittagessen dabei beobachtet hätten, wie er in den Toiletten des Einkaufszentrum verschwand und längere Zeit darin verbracht haben soll.