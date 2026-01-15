Der 68-jährige Mann wurde am heutigen Mittwoch tot in seiner Wohnung in Castel Ivano, einer Fraktion der Gemeinde Strigno (Trentino), aufgefunden.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Borgo Valsugana haben die Ermittlungen aufgenommen – bisher wird keine Hypothese ausgeschlossen, eine Autopsie wurde bereits angeordnet, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.<h3>\r\nFamilie hatte seit Tagen versucht, den 68-Jährigen zu kontaktieren<\/h3>Der Mann, den seine Angehörigen seit Tagen vergebens versucht hatten zu kontaktieren, wurde von einem Freund gefunden, der Zugang zur Wohnung hatte.<BR \/><BR \/>Der 68-Jährige wies eine deutliche Wunde am Hinterkopf auf, im Wohnzimmer lagen zerbrochene Glasscheiben. Die von dem Freund alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 68-Jährigen bestätigen. Der stellvertretende Staatsanwalt Davide Ognibene begab sich zusammen mit dem Gerichtsmediziner und einer forensischen Sondereinheit der Carabinieri.