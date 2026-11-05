Der aus der Provinz Verona stammende Tomellieri war am 28. September von München aus in die USA aufgebrochen. Nach einem rund zwölfstündigen Flug nach Los Angeles folgte ein weiterer Flug von mindestens eineinhalb Stunden. <BR \/><BR \/>Anschließend legte er mehrere Stunden mit einem Mietwagen zurück, um die Northern Arizona University zu erreichen. Dort wollte er an einem wissenschaftlichen Workshop teilnehmen. Am 3. Oktober erlitt der 47-Jährige plötzlich Atembeschwerden und musste auf die Intensivstation eingeliefert werden. Vier Tage später starb er.<h3>\r\n„Er vermittelte den Studierenden die Neugier und die wissenschaftliche Sorgfalt“<\/h3>Tomelleri gehörte seit Ende 2017 zur akademischen Gemeinschaft der Freien Universität Bozen. In seiner wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeit beschäftigte er sich insbesondere mit nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Er lehrte unter anderem Umwelt-Datenanalyse und Management von Bergwäldern. Neben seiner Tätigkeit als Wissenschaftler engagierte er sich auch ehrenamtlich beim Bergrettungsdienst. <BR \/><BR \/>Die Universität würdigte ihn als engagierten Forscher und leidenschaftlichen Hochschullehrer. „Er vermittelte den Studierenden die Neugier und die wissenschaftliche Sorgfalt, mit der er selbst seine Arbeit anging. Er wird uns sehr fehlen“, erklärte Roberto Tognetti, Direktor von Tomelleris Studiengangs, in einem Nachruf im Universitätsmagazin.<h3>\r\nAufmerksamkeit auf die sogenannte Reisethrombose<\/h3>Der tragische Todesfall lenkt die Aufmerksamkeit auf die sogenannte Reisethrombose. Dabei bilden sich Blutgerinnsel, meist in den tiefen Venen der Beine. Langes unbewegliches Sitzen kann die Entstehung solcher Thrombosen begünstigen. Löst sich ein Teil des Gerinnsels, kann es über den Blutkreislauf in die Lunge gelangen und dort eine lebensgefährliche Lungenembolie verursachen. Eine Lungenembolie kann plötzlich auftreten und schwere Folgen haben. Sie zählt nach Angaben von Medizinern weltweit zu den häufigsten Ursachen eines plötzlichen Todes.<BR \/><BR \/>Das Risiko einer Reisethrombose gilt als insgesamt gering. Nach Einschätzung von Experten komme es durchschnittlich bei einem von 4.600 Flügen zu einem entsprechenden Ereignis. Besonders gefährdet seien Menschen mit zusätzlichen Risikofaktoren wie höherem Alter, Übergewicht, Schwangerschaft, früheren Thrombosen oder einer familiären Vorbelastung. <BR \/><BR \/>Auch genetische Faktoren können das Risiko erhöhen. Die wichtigste Maßnahme zur Vorbeugung sei regelmäßige Bewegung während längerer Reisen. Die Mediziner empfehlen, spätestens alle zwei Stunden aufzustehen und einige Schritte im Flugzeuggang zu gehen. Auch im Sitzen sollten die Beine regelmäßig bewegt und nicht über längere Zeit in einer starren Position gehalten werden.