Tod von 4 Gästen: Australische Freizeitpark-Betreiber verurteilt

Sie wurden bei dem Verfahren vor allem beschuldigt, die Anlagen nicht genügend gesichert und instand gehalten zu haben. Im Juli hatten sich die Betreiber in allen Punkten schuldig bekannt.Die Höchststrafe für jeden der 3 Anklagepunkte betrug 1,5 Millionen australische Dollar (920.000 Euro). Der Anwalt der Muttergesellschaft Ardent Leisure, Bruce Hodgkinson, entschuldigte sich am Montag vor Gericht bei den Angehörigen der Opfer. Familienmitglieder der Toten waren zur Urteilsverkündung an die Gold Coast im Osten Australiens gereist.Wegen einer Fehlfunktion bei der Wildwasserbahn „Thunder River Rapids“ waren vor 4 Jahren 2 Männer und 2 Frauen in dem Park im Bundesstaat Queensland ums Leben gekommen. 2 der Opfer wurden aus ihrem Floß herausgeschleudert, 2 weitere wurden unter Wasser eingeklemmt. Der Park wurde nach dem Unglück für einige Monate geschlossen, die Unglücksbahn abgerissen.

