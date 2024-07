Im Trentino wächst die Sorge vor in Dörfern herumstreifenden Bären. Am Sonntag wurde – wie berichtet – ein Bär im Zentrum der Gemeinde Malè im Val di Sole während eines Fests mit Kindern gesichtet. Die Gemeinde Malè fordert nun dringende Maßnahmen, „um in Zukunft schmerzhafte und dramatische Ereignisse zu vermeiden“, hieß es.