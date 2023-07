Tod von Andreas Auer: Freispruch für den Angeklagten

Ein Streit, ein fataler Sturz

Für den Amtssachverständigen Dr. Josef Schwitzer war Schwienbacher, dem die Anklage Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt hat, aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Zeitpunkt der Tat in einem Zustand, der ihm eine Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht unmöglich gemacht habe.Diese Auffassung hat Vorverhandlungsrichter Richter Emilio Schönsberg geteilt und Auer nach einem verkürzten Verfahren in Bozen am Dienstag freigesprochen.Vor dem Schlanderser Vereinslokal des Motorradclubs „Red Lions“ war es Anfang April 2022 wie berichtet – zu dem tragischen Vorfall gekommen, infolgedessen Andreas Auer vom Red-Lion-Chapter Meran zu Tode kam.Ein Streit vor dem Vereinslokal endete für Auer tödlich: Er fiel er rückwärts auf die leicht erhöhte Holzfläche vor der Tür, schlug hart mit dem Kopf auf dem Holzboden auf und starb noch an der Stelle.