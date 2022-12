Die Welt würdigt Benedikt XVI.

Giorgia Meloni - Foto: © ANSA / Giuseppe Lami

Emmanuel Macron - Foto: © AFP / LUDOVIC MARIN

Olaf Scholz - Foto: © APA/afp / MICHAEL KAPPELER

Frank-Walter Steinmeier - Foto: © ANSA / FILIP SINGER / POOL

Alexander Van der Bellen - Foto: © APA/ROLAND SCHLAGER / ROLAND SCHLAGER

Wladimir Putin - Foto: © ANSA / MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

Rishi Sunak - Foto: © APA/AFP / OLI SCARFF

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni bezeichnete Benedikt als „Gigant des Glaubens und der Vernunft“. „Benedikt war ein Christ, ein Pastor, ein Theologe: Ein großer Mann, den die Geschichte nicht vergessen wird“, so Meloni, die in einem Schreiben an Papst Franziskus ihre Trauer für den Tod des emeritierten Pontifex ausdrückte.Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte den früheren Papst als Verfechter für eine brüderlichere Welt. „Meine Gedanken sind bei den Katholiken in Frankreich und der ganzen Welt, die um Seine Heiligkeit Benedikt XVI. trauern, der sich mit Seele und Verstand für eine brüderlichere Welt eingesetzt hat“, erklärte Macron am Samstag.Die Welt verliere „eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen“, sagte der deutsche Kanzler Olaf Scholz. „Als “deutscher„ Papst war Benedikt XVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer“, schrieb der SPD-Politiker am Samstag auf Twitter.Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Benedikt XVI. als Mittler zwischen den Religionen. „Die Einheit der Christenheit und der Dialog der Religionen, das Miteinander von Religion und Gesellschaft lagen ihm besonders am Herzen. Er suchte das Gespräch mit Juden und Muslimen sowie allen christlichen Konfessionen weltweit“, schrieb Steinmeier am Samstag.In Österreich zeigte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen „tief berührt“ vom Ableben Benedikts XVI., der Österreich in besonderer Weise verbunden gewesen sei. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) würdigte den Verstorbenen als „bemerkenswerte historische Persönlichkeit“ und als „großen Gelehrten schon in jungen Jahren“.Der russische Präsident Wladimir Putin würdigte den verstorbenen Benedikt XVI. als „Verteidiger traditioneller christlicher Werte“. „Benedikt XVI. war eine herausragende religiöse und staatliche Persönlichkeit“, erklärte Putin am Samstag in einem vom Kreml veröffentlichten Kondolenzschreiben an Papst Franziskus.Der britische Premierminister Rishi Sunak zeigte sich „betrübt“ über den Tod des emeritierten Papstes. Dessen Besuch im Vereinigten Königreich im Jahr 2010 sei ein „historischer Moment“ sowohl für Katholiken als auch für Nicht-Katholiken gewesen, so der konservative Politiker in einer Twitter-Mitteilung.