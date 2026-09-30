Nach Angaben der Gutachter ergab die gemeinsame Analyse psychologischer, klinischer und rechtsmedizinischer Aspekte keine Hinweise auf ein psychisches Leiden, das einen Suizid erklären würde. Sie fanden demnach weder schwere depressive Erkrankungen noch eine psychiatrische Vorgeschichte, sozialen Rückzug oder einen Verlust von persönlichen und beruflichen Perspektiven.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig habe Rossi unmittelbar vor seinem Tod einen Zustand von „starker Alarmbereitschaft“ und „Angst“ gezeigt, erklärte Genovese.<h3>\r\nAuffällige Veränderungen vor seinem Tod<\/h3>Einen deutlichen Bruch in Rossis emotionalem und verhaltensbezogenem Zustand sehen die Gutachter nach einer Hausdurchsuchung am 19. Februar 2013 und den anschließenden Ereignissen rund um MPS.<BR \/><BR \/>In diese Zeit fallen mehrere Ereignisse, die in der Untersuchung berücksichtigt wurden: oberflächliche Schnitte an Rossis Handgelenken, eine E-Mail vom 4. März 2013 an den damaligen MPS-Generaldirektor Fabrizio Viola mit dem Betreff „help“ und dem Satz „stasera mi suicido“ – „Heute Abend begehe ich Suizid“ – sowie mehrere Zettel, die in seinem Büro gefunden wurden.<BR \/><BR \/>Auch Spuren auf Taschentüchern aus einem Papierkorb werden in der Untersuchung thematisiert. Gutachter Manghi betonte allerdings ausdrücklich, dass nicht festgestellt wurde, ob es sich bei den Flecken tatsächlich um Blut handelte oder ob sie von Rossi stammten. Eine DNA-Analyse wurde demnach nicht durchgeführt.<BR \/><BR \/>Unter der Annahme, dass es sich um Rossis Blut gehandelt haben könnte, ordnet Manghi die Spuren anhand der Farbe und des Zustands des Hämoglobins zwei bis drei Tage vor dessen Tod ein.<h3>\r\nVerletzungen werfen neue Fragen auf<\/h3>Besondere Bedeutung messen die Gutachter den Verletzungen an Rossis Körper bei. Laut dem Bericht wurden mehrere Verletzungen an unterschiedlichen Körperstellen festgestellt – unter anderem im Gesicht, am Jochbein, an der Lippe, an den Armen und am Bauch.<BR \/><BR \/>Die Gutachter bezeichnen diese als vor dem Tod entstandene, unterschiedlich ausgeprägte Verletzungen. Ihre Merkmale seien nach ihrer Einschätzung nicht mit einer Erklärung vereinbar, die ausschließlich auf den Sturz oder den Aufprall auf dem Boden zurückgeführt werde.<BR \/><BR \/>Damit stellt sich erneut die Frage, was unmittelbar vor Rossis Tod geschah.<h3>\r\nWie könnte der Sturz abgelaufen sein?<\/h3>Parallel zu den neuen Gutachten wurde im Foro Italico in Rom rekonstruiert, wie die letzten Momente vor Rossis Tod abgelaufen sein könnten. Dafür wurde ein Fenster mit den Maßen des Fensters in Rossis Büro nachgebaut. Ein Athlet mit ähnlicher Statur wie Rossi übernahm seine Rolle, während die Experten verschiedene Szenarien mit einem, zwei und drei Angreifern testeten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366539_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach der vorläufigen Auswertung spricht die Rekonstruktion für ein Szenario, in dem Rossi noch bei Bewusstsein von mindestens zwei Personen angegriffen, über das Fenster nach draußen gebracht und zunächst festgehalten worden sein könnte. Demnach könnte Rossi versucht haben, sich am Fensterrand festzuhalten, bevor er schließlich in die Tiefe stürzte. <BR \/><BR \/>Die Simulation ist allerdings keine Rekonstruktion des tatsächlich dokumentierten Geschehens, sondern ein kriminaltechnischer Versuch, mögliche Abläufe anhand der vorhandenen Spuren und Verletzungen zu überprüfen. <BR \/><h3>\r\nDie Familie sieht sich bestätigt<\/h3>Für Rossis Witwe Antonella Tognazzi sind die neuen Erkenntnisse eine weitere Bestätigung dessen, was die Familie seit mehr als 13 Jahren vermutet. Sie sagt, David hätte sie niemals bewusst mit dem Schmerz zurücklassen, den ein Suizid für seine Familie bedeutet hätte. Auch dramatische Gesten oder entsprechende Ankündigungen hätten nicht zu ihm gepasst, so Tognazzi.<BR \/><BR \/>Gianluca Vinci, Präsident der parlamentarischen Untersuchungskommission, erklärte, die bisherigen Zweifel am Suizid seien nun ausgeräumt und auch der Ablauf der Ereignisse weitgehend geklärt. Die weitere Arbeit müsse sich deshalb darauf konzentrieren, die Verantwortlichen für Rossis Tod zu identifizieren.