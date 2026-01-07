Sanoner wurde mit starken Schmerzen und in kritischem Zustand aufgefunden. Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Trotz aller Bemühungen der Ärzte konnte sein Leben nicht gerettet werden.<BR \/><BR \/>Aufgrund der Schwere und Art der Verletzungen gehen die Ermittlungsbehörden derzeit auch von einem möglichen Gewaltverbrechen aus. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären. <BR \/><BR \/>Die Polizei schließt bislang kein Szenario aus: Neben einem möglichen Fremdverschulden durch stumpfe Gewalteinwirkung werden auch ein Verkehrsunfall oder ein Sturz aus großer Höhe in Betracht gezogen.<BR \/><BR \/>Ein Termin für die Obduktion steht derzeit noch nicht fest. Erst nach deren Abschluss sollen die weiteren Ermittlungen aufgenommen werden.