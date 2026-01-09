Wie berichtet, war der 70-jährige ehemalige Wirt und langjährige Besitzer des Hotels „Am Stetteneck“ in St. Ulrich in den frühen Morgenstunden des 25. Dezember 2025 auf einem Parkplatz an einer Straßenkreuzung in Berlin schwer verletzt aufgefunden worden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groedner-wirt-70-in-berlin-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a> Wenig später verstarb er in einem Krankenhaus. <BR \/><BR \/>Zunächst hatte es auch seitens der Berliner Polizeibehörden geheißen, dass J. Hans Sanoner vermutlich von einem Auto angefahren worden sein könnte. Es war von mehreren Knochenbrüchen die Rede. <h3>\r\n„Eine krankheitsbedingte, medizinische Ursache“<\/h3>Die durchgeführte Obduktion des Leichnams führte zu einem anderen Ergebnis. „Als Todesursache wurde eine krankheitsbedingte, medizinische Ursache festgestellt“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber STOL. „Aus Gründen des Datenschutzes und des Persönlichkeitsrechts können zur Todesursache keine detaillierten Angaben gemacht werden“, sagte der Polizeisprecher weiter.<BR \/><BR \/>Der Leichnam des alleinstehenden Hoteliers dürfte in den nächsten Tagen nach St. Ulrich überführt und dort beigesetzt werden.