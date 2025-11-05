Der Problembär MJ5 hatte im März 2023 in der Nähe der Alm Mandriole (Rabbital) den Bruder des Bürgermeisters von Rabbi angegriffen und verletzt. Der Bär war noch im Oktober desselben Jahres tot im Gemeindegebiet von Bresimo aufgefunden worden. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Trentiner Staatsanwaltschaft hatten im Juli 2024 bereits ergeben, dass MJ5 „mit großer Wahrscheinlichkeit“ erlegt wurde; „durch eine Feuerwaffe“. ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mj5-und-f36-mit-grosser-wahrscheinlichkeit-erlegt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben berichtet<\/a>)<BR \/><BR \/>Nun wird im Falle des Todes des Problembären MJ5 gegen einen 48 Jahre alten Jäger aus Pergine Valsugana ermittelt, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.