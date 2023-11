Todesfall Amélie Resch: Unter erschwerten Umständen

Mit voller Wucht prallte Mitte September das Motorrad, auf dem Amélie Resch als Beifahrerin saß, mit einem Pkw zusammen. - Foto: © Giornale di Brescia

Die Staatsanwaltschaft von Brescia wirft dem Mann fahrlässige Tötung im Straßenverkehr unter erschwerten Umständen vor. Laut Ermittlungen soll sich der 32-Jährige, der nach wie vor angibt, sich an nichts mehr erinnern zu können, bereits vor dem Abbiegen mit dem Scooter auf der Gegenfahrbahn befunden haben. Wie berichtet, prallte er dort frontal gegen einen entgegenkommenden Geländewagen, an dessen Steuer eine Frau aus Deutschland saß. Dabei wurde seine Beifahrerin Amélie Resch so schwer verletzt, dass sie kurz nach ihrer Einlieferung ins Spital starb.Die Verteidigung, die Rechtsanwälte Nicola Nettis und Ernest Cuccarollo, wollen nun anhand eines Gutachtens den genauen Unfallhergang klären lassen. Bliebe es nämlich bei der derzeitigen Anklage, würde dies für ihren Mandanten eine Haftstrafe zwischen 5 und 10 Jahren bedeuten.