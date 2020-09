Todesfall in Bozen aufgeklärt: Afrikaner bei Flucht verunglückt

Wie die Quästur von Bozen in einer Presseaussendung mitteilt, seien der 24-jährige Saidy und ein Senegalese nach einem Raubüberfall auf der Flucht gewesen.Das Duo soll in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht einem weiteren Afrikaner, der sich legal in Italien aufhält 2 Handys gestohlen haben. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Zudem sollen sie Steine auf den von der Elfenbeinküste stammenden Mann geworfen haben. Dieser habe versucht, den beiden zu folgen.Saidy und sein Komplize ergriffen anschließend die Flucht. Bei der Bozner Tiefgarage kam es schließlich zum folgenschweren Unglück. Die beiden Afrikaner sollen in den Lichtschaft gesprungen sein. Saidy misslang diese Aktion, woraufhin er rund 11 Meter in die Tiefe stürzte und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog.Für Saidys 26-jährigen Komplizen aus dem Senegal klickten am Mittwochabend die Handschellen.

stol