Todesfall Kevin Kuka: Ermittlung gegen Pkw-Lenker eingeleitet

Durch die Windschutzscheibe geschleudert

Der Pkw-Lenker ist ein junger Mann aus Bozen, der mit Kuka eng befreundet war. Insofern stehe man hier vor einer „Tragödie innerhalb der Tragödie“, sagt Rechtsanwalt Nicola Nettis, der den Lenker gemeinsam mit seiner Kollegin Silvia Negri vertritt.Bis heute könne sich sein Mandant nicht an Details zum Unfallhergang erinnern, aufgrund des Schocks sei ein derartiges Blackout keine Seltenheit, so Nettis. Die Unfallerhebungen der Verkehrspolizei seien noch nicht abgeschlossen. Da es noch etliche offene Fragen gebe, erwägen die Verteidiger, ein Gutachten zum Unfallhergang zu beantragen. Wie berichtet, ist Kevin Kuka am Samstag im Trienter Spital Santa Chiara den schweren Verletzungen erlegen, die er sich am 20. April bei dem Unfall auf der Nordspur der Brennerautobahn im Abschnitt zwischen den Ausfahrten Ala/Avio und Affi zugezogen hatte. Es war gegen 6 Uhr Früh, als der Kleinwagen, in dem Kuka mit 4 Freunden unterwegs war, auf einen vor ihm fahrenden Lkw auffuhr.Kuka, der am Rücksitz saß, wurde durch die Heftigkeit des Aufpralls nach vorne durch die Windschutzscheibe aus dem Auto geschleudert, 2 andere Insassen wurden ebenfalls verletzt. Sie wurden ins Spital von Rovereto eingeliefert, während Kuka, der lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, vom dem Hubschrauber der Feuerwehr von Trient ins Krankenhaus Santa Chiara gebracht wurde, wo die Ärzte auf der Intensivstation zweieinhalb Monate lang um sein Leben kämpften.Kuka schien es zwar zunächst besser zu gehen, doch später machte ihm eine Infektion zu schaffen und sein Zustand verschlechterte sich immer weiter. Am Samstag verloren die Ärzte den Kampf um sein junges Leben. Damit riskiert der Pkw-Lenker, gegen den bereits wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt wurde, ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Dieser Straftatbestand wird nicht nur bei Unfällen mit Todesfolge aufgrund von Drogen oder Alkohol am Steuer vorgehalten, sondern auch, wenn der Unfall durch besonders gefährliches Verhalten verursacht wird, das einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung darstellt.