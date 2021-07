Todeskapitän vom Gardasee im Hausarrest

Beinahe einen Monat lang hatte Kassen in Brescia in U-Haft gesessen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, betrunken am Steuer jenes Motorbootes gewesen zu sein, das in der Nacht auf den 19. Juni, bei der Überfahrt über den Gardasee ein Holzboot gerammt hat. Tags darauf war darin die Leiche des 37-jährigen Umberto Garazella gefunden worden. Die Leiche der 25-jährigen Greta Nedrotti wurde erst am nächsten Tag im See gefunden. Sie hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalles im Boot befunden. Kassen hatte sich Anfang Juli am Brenner den Carabinieri gestellt und saß seither in U-Haft. Die Anklage wirft ihm zweifache fahrlässige Tötung und unterlassene Hilfeleistung vor. Jetzt hat das Gericht in Brescia den Antrag der Verteidigung auf Hausarrest angenommen. Kassen befindet sich an einem geheimen Ort in Italien. Jener Bekannte, der in der Unfallnacht mit an Bord war, befindet sich weiter in München und auf freiem Fuß.

