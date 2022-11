Todesschuss bei Western-Dreh: Alec Baldwin verklagt Filmcrew

Halyna Hutchins (42) war bei einem Filmdreh im Oktober 2021 tödlich verletzt worden. - Foto: © ANSA / Instagram

„Alec Baldwin will seinen Ruf wiederherstellen“

„Einzig und allein Baldwin ist für diese Tragödie verantwortlich“

Baldwin habe „Russisches Roulette“ gespielt

Bei einer Pressekonferenz beschrieb Mitchell unter Tränen den Schock nach dem Pistolenschuss. - Foto: © APA/afp / DAVID MCNEW

In dem Colt steckte eine echte Kugel, statt etwa Platzpatronen. Wie gelangte scharfe Munition in die Waffe? Wer wird für Hutchins Tod zur Verantwortung gezogen? War Sabotage im Spiel?Erst Ende Oktober hatte das Sheriffs-Büro in Santa Fe seine Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft übergeben. Die Behörde muss nun entscheiden, ob in dem Fall Anklage erhoben wird, etwa wegen fahrlässiger Tötung.Auf den traumatischen Vorfall folgten Vorwürfe und Mutmaßungen. Mehrere Beteiligte reichten Zivilklagen ein und forderten Schadenersatz.Nun geht erstmals auch Baldwin mit gerichtlichen Schritten zur Sache. Die am Freitag (Ortszeit) in Los Angeles eingereichte Klage richtet sich unter anderem gegen die Waffenmeisterin und einen Regieassistenten, der dem Schauspieler am Set die Waffe gereicht hatte.„Mehr als jeder andere an dem Set wurde Baldwin zu Unrecht als Verursacher dieser Tragödie angesehen“, heißt es in dem von US-Medien verlinkten Dokument. Dem 64-Jährigen gehe es darum, seinen guten Ruf wiederherzustellen.Baldwin wirft den Beklagten Fahrlässigkeit vor. Jeder am Set hätte diesen Mitarbeitern vertraut, dass sie bei dem Dreh für Sicherheit sorgen. Dies sei aber nicht der Fall gewesen. „Diese Tragödie passierte, weil scharfe Munition zum Set gelangte und in die Waffe geladen wurde.“ Der Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed hält Baldwin unter anderem vor, dass sie die Kugeln und die Waffe nicht sorgfältig geprüft habe.Der Anwalt von Gutierrez-Reed, Jason Bowles, reagierte mit einer knappen Stellungnahme auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Einzig und allein Baldwin ist für diese Tragödie verantwortlich“, schrieb Bowles am Samstag in einer Mitteilung. Schon in der Vergangenheit hatte der Anwalt der Waffenmeisterin dem Schauspieler die Schuld zugewiesen, denn er habe die Waffe auf Hutchins gerichtet.Bereits im Januar hatte Gutierrez-Reed einen Mann, der Requisiten für den „Rust“-Dreh geliefert hatte, verklagt. Neben harmlosen Dummy-Patronen habe sich scharfe Munition in einer Schachtel befunden, lautete der Vorwurf. Ähnliches wird nun auch in Baldwins Klage angeführt.Baldwins Schritt ist eine Widerklage gegen eine Klage, die die Skript-Aufseherin Mamie Mitchell vor rund einem Jahr gegen Mitglieder der Filmcrew und den Schauspieler eingereicht hatte. Bei einer Pressekonferenz mit der Star-Anwältin Gloria Allred beschrieb Mitchell damals unter Tränen den Schock nach dem Pistolenschuss. Laut ihrer Klage seien am Set viele Sicherheitsvorkehrungen missachtet worden. Baldwin habe „Russisches Roulette“ gespielt, als er die Waffe bediente, ohne sie zuvor zu prüfen, so Allred im vorigen November.Baldwins Widerklage sei ein „schamloser“ Versuch, anderen die Schuld zu geben, sagte Allred nun am Samstag in einer Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.Der Schauspieler macht vor Gericht geltend, dass der tödliche Vorfall für ihn psychische, aber auch finanzielle Auswirkungen hatte. Er sei danach von Jobs gefeuert und bei anderen übergangen worden und fordere deshalb eine finanzielle Entschädigung.Eine frühere Zivilklage von Hutchins' Familie gegen Baldwin und andere Beteiligte der „Rust“-Produktion war Anfang Oktober überraschend beigelegt worden. „Wir glauben alle, dass Halynas Tod ein schrecklicher Unfall war“, betonte damals der Witwer, Matthew Hutchins. Nach dieser außergerichtlichen Einigung hatten beide Parteien zudem erklärt, der der abgebrochene Western-Dreh fortgesetzt werde, um die letzte Arbeit der Kamerafrau zu würdigen. Der Witwer ist nun als ausführender Produzent beteiligt. Die Dreharbeiten sollen 2023 weitergehen.