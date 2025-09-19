Kaufmann wird beschuldigt, seine Partnerin erdrosselt zu haben, während sie schlief. Die Frau konnte sich nicht verteidigen. Die römische Staatsanwaltschaft drängt jetzt auf ein Schnellverfahren. Der Amerikaner sitzt derzeit im römischen Gefängnis Rebibbia, nachdem er wegen des Mordes an seiner erst elf Monate alten Tochter Andromeda aus Griechenland ausgeliefert worden war.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214760_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach den Ergebnissen der Autopsie und anschließenden Untersuchungen wurde nun festgestellt, dass auch Kaufmanns Lebensgefährtin, die 28-jährige Russin Anastasia Trofimova, durch Ersticken ums Leben kam. Ihm wird daher nun auch dieser zweite Mord, nach jenem an der Tochter, zur Last gelegt. Die neue Untersuchungshaftanordnung, die auf Antrag der Staatsanwälte erlassen wurde, wird den griechischen Behörden zugestellt, da Kaufmann - der unter dem falschen Namen Rexal Ford auftrat - wenige Tage nach den Taten dort aufgespürt wurde. <h3>\r\nDoppelmord geschah wohl Tage vor dem Auffinden der Leichen<\/h3>Laut den Ermittlern soll Kaufmann seine Partnerin erwürgt oder im Schlaf erstickt und anschließend ihren Körper zu dem Busch im Park Villa Doria Pamphili geschleift haben, in dem sie Anfang Juni gefunden wurde. Auch die gemeinsame Tochter soll von ihm erwürgt worden sein. Der Doppelmord habe sich vermutlich in den Tagen vor dem Fund der Leichen im Parkgebiet von Rom ereignet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214763_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach der Tat floh Kaufmann mit einem Linienflug auf die griechische Insel Skiathos, wo er von der Polizei lokalisiert und festgenommen wurde. Vermutlich plante er weitere Reisen, um endgültig unterzutauchen. <BR \/><BR \/>Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der angebliche kalifornische Regisseur seit Jahren unter dem falschen Namen Rexal Ford lebte, der auch in seinem als gültig eingestuften Reisepass eingetragen war. Während des Rückflugs nach Rom an Bord eines Flugzeugs der italienischen Luftwaffe zeigte Kaufmann auffälliges Verhalten. Er beschwerte sich über angebliche Misshandlungen, bedrohte die Beamten mit Anzeigen und klagte über gesundheitliche Probleme. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214751_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der Landung in Rom-Ciampino wurde er zunächst im Krankenhaus untersucht und anschließend nach Rebibbia überstellt. Dort verweigerte er bei der ersten richterlichen Anhörung die Aussage und machte von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch.