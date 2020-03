Töchter können nicht Abschied nehmen

Da stirbt eine Frau mit Covid-Verdacht und keine ihrer 3 Töchter kann bei der Beerdigung dabei sein, obwohl sie es möchten: Die eine Tochter steht unter Quarantäne, die anderen Töchter leben in anderen Städten in Italien und dürfen nicht nach Südtirol kommen. „Was wir gewohnt sind, ist zurzeit nicht mehr möglich“, sagt die Landesleiterin der Notfallseelsorge, Marlene Kranebitter, in den „Dolomiten“ vom Montag.