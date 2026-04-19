<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/auto-faehrt-in-melbourne-in-menschengruppe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laut Angaben der Behörden war der Mann am Samstag auf den Gehweg gefahren und hatte dabei zwei 20-Jährige erfasst. <\/a><BR \/>Einer sei noch am Unfallort gestorben, der andere befinde sich mit schweren Unterkörperverletzungen im Krankenhaus. Ein dritter 20-Jähriger habe den Zusammenstoß vermeiden können, sei jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.<BR \/><BR \/>Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr der Wagen anschließend auf dem Gehweg weiter, bevor eine außer Dienst befindliche Polizistin und ein Passant eingreifen und den Mann aufhalten konnten. Warum der 33-Jährige auf den Gehweg gefahren ist, sei weiterhin unklar.<BR \/><BR \/>Die Festivalveranstalter der Comicmessen, welche die beiden jungen Männer besucht hatten, teilten mit, man sei „zutiefst betrübt und erschüttert über den Vorfall“. Vor Beginn der Messe am Sonntag kündigten sie auf der Plattform X eine Schweigeminute an.