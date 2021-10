Baldwin erschießt Kamerafrau: Tödliche Hollywood-Unfälle sind keine Seltenheit

Eine Tragödie am Set des Western „Rust“ hat am Freitag für Aufsehen in Hollywood gesorgt: US-Schauspieler Alec Baldwin hat nach Angaben der Polizei mit einer Requisitenwaffe geschossen und dabei 2 Menschen getroffen. Die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins war sofort tot. Solche Unfälle an Filmsets sind leider keine Einzelfälle.