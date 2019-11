Tödliche Hundeattacke auf Soldaten – Wie konnte es dazu kommen?

Im Fall des Hundeführers, der in der Nacht auf vergangenen Donnerstag in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt tot aufgefunden worden war, ist am Dienstag das vorläufige Obduktionsergebnis bekanntgegeben worden. Darüber, wie es zu dem schrecklichen Vorfall kommen konnte, herrscht Ratlosigkeit.