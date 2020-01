Tödliche Lawine auf Haider Alm: 5 deutsche Skifahrer angeklagt

Demnach werfen die Ermittler der begleitenden Gruppe von 5 Skifahrern unter anderem fahrlässige Tötung und das Auslösen eines Schneebretts vor.





Wann die Mitglieder der Gruppe sich womöglich vor Gericht verantworten müssen, gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Die Anklage sei im Januar erhoben worden und umfasse auch die Mitwirkung an einem fahrlässigen Verbrechen.In Italien ist ein Verhalten strafbar, das zum ungewollten Auslösen von Lawinen führt. Am Tag des Unglücks herrschte erhebliche Lawinengefahr der Warnstufe 3 von 5. Die Wintersportler sollen in ungesichertem Gelände unterwegs gewesen sein.

dpa/stol