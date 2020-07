Tödliche Massenpanik in italienischer Disco: 6 Personen schuldig gesprochen

Die Strafen wurde stark reduziert, weil sich die Angeklagten für schuldig erklärt und für ein Schnellverfahren entschlossen haben.Die Strafen lagen deutlich unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft von Ancona. Den Angeklagten aus der Provinz Modena wurde Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.Sie waren Mitglieder einer Jugendbande, die bereits öfters Diebstähle in Diskotheken in Nord- und Mittelitalien verübt hatte.Die Jugendlichen hatten Reizgas und Pfefferspray in der Diskothek verwendet, um ein Chaos auszulösen, um so leichter an die Wertsachen der Besucher heranzukommen. Beim Unglück vor dem Auftritt des italienischen Rapstars Sfera Ebbasta starben 5 Teenager und eine 39-jährige Mutter. Fast 200 Besucher wurden verletzt.

apa