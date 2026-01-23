Sein Kletterkamerad setzte umgehend den Notruf ab, begab sich gesichert zum Verunglückten und begann unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen.<BR \/><BR \/>Der Notarzthubschrauber Aiut Alpin eilte sofort zum Absturzort, um dem Notarzt einen möglichst raschen Zugang zum Verunglückten zu ermöglichen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265403_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Parallel dazu wurden zwei Mannschaften der Bergrettung Meran losgesandt: Eine zum Zwischenlandeplatz und die andere nach Falzeben, um zu Fuß den Unglücksort zu erreichen. <BR \/><BR \/>Beim zweiten Anflug brachte der Hubschrauber zwei Bergretter mittels Seilwinde zum Einsatzort. Diese unterstützten die Reanimationsmaßnahmen und sicherten den Bereich im absturzgefährlichen Gelände.<BR \/><BR \/>Leider konnte der Notarzt nur noch den Tod des Eiskletterers feststellen. Es handelt sich dabei um einen 29-jährigen Südtiroler. Der Abtransport erfolgte mit dem Hubschrauber. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Bergrettung Meran mit 14 Bergrettern und Bergretterinnen, die Bergrettung der Finanzwache, die Notfallseelsorge und die Carabinieri.