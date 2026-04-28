Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes hat zudem bekanntgegeben, dass es sich bei dem verunglückten Piloten um einen 79-jährigen Österreicher handelt. Zudem war der Flieger im Kärntner Feldkirchen gestartet, teilte das Verkehrsministerium auf APA-Anfrage mit. <BR \/><BR \/>Das Fluggerät stürzte im alpinen Gelände in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) ab. Zum Unfallhergang gab es noch keine näheren Informationen. (Hier mehr dazu)<BR \/><BR \/>Die österreichischen Behörden wurden indes in der Nacht auf Montag von ihren italienischen Kollegen über den vermissten Flieger informiert. Es hieß, dass das Flugzeug im Bereich Obernberg am Brenner - also unweit der österreichisch-italienischen Grenze - sein könnte. Daraufhin rückten Polizei, Bergrettung, ein Polizei- sowie ein Rettungshubschrauber zu einer Suchaktion aus.<BR \/><BR \/>Gegen 8.45 Uhr wurde das Wrack schließlich im Ortsteil Lueg aufgefunden. Die Leiche des Piloten wurde geborgen und eine Obduktion angeordnet.