Ein 17-jähriger Nachwuchsboxer ist der dritte Festgenommene im Zusammenhang mit dem Tod von Giacomo Bongiorni in Massa Carrara. Der Schlag, der das Opfer zu Fall gebracht hat, soll von ihm ausgegangen sein. Bongiorni, ein 47-jähriger Zimmermann aus Massa, wurde vor den Augen seiner Partnerin Sara und seines elfjährigen Sohnes zu Tode geprügelt.<BR \/><BR \/>Der 17-Jährige, der als vielversprechendes Talent des toskanischen Boxsports gilt, wurde am vergangenen Sonntag von den Carabinieri in Massa festgenommen. Anschließend wurde er von Staatsanwälten der Stadt Genua vernommen. Nach dem Verhör beschlossen die Ermittler, ihn in einer betreuten Einrichtung unterzubringen. Gegenüber den Ermittlern gab er an, dass ihm zuerst Bongiorni einen „Kopfstoß auf die Nase“ versetzt habe. Diese Darstellung wird derzeit anhand von Aufnahmen aus Überwachungskameras überprüft, die den mutmaßlichen Angriff dokumentiert haben. Der Minderjährige gilt als talentierter Boxer mit zahlreichen Kämpfen und mehreren Siegen.<BR \/><BR \/>Bereits in Haft - mit derselben Anklage - befinden sich auch der 23-jährige Ionut Alexandru Miron und der 19-jährige Eduardo Alin Carutasu, beide rumänischer Herkunft. Auslöser der Gewalt war offenbar eine Ermahnung Gabriele Tognocchis, Schwager Bongiornis, nachdem er beobachtet hatte, wie einige junge Männer Flaschen und Gläser gegen die Scheiben eines Geschäfts schmetterten. Daraus entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit.<BR \/><BR \/>In der Folge kam es zu einer Schlägerei , in die auch die beiden Volljährigen eingriffen, die später ebenfalls festgenommen wurden. Miron soll den Schwager festgehalten haben, während Carutasu ihn mit Fäusten schlug.<BR \/>In diesem Moment kam Bongiorni seinem Schwager zu Hilfe. Es kam zu einer direkten Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 17-Jährigen . Nach Darstellung des Jugendlichen habe zuerst Bongiorni ihm einen Kopfstoß versetzt, woraufhin er Bongiorni die Faust ins Gesicht schlug. Als dieser zu Boden stürzte folgte ein weiterer Schlag ins Gesicht. Anschließend sollen sich die beiden Volljährigen dem am Boden liegenden Opfer genähert haben; einer von ihnen habe ihm „ mit voller Wucht ins Gesicht“ getreten.<BR \/><BR \/>Nach Auswertung der Videoaufnahmen durchsuchten die Carabinieri die Wohnungen der Verdächtigen und beschlagnahmten Kleidungsstücke, die als mit der Tatnacht übereinstimmend gelten. Auch die Mobiltelefone wurden sichergestellt. Die Ermittler hoffen, darin weitere Hinweise zu finden.