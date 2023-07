Tödlicher Arbeitsunfall: Anklage gegen Firmenchef wegen fahrlässiger Tötung

hatte sich der Arbeitsunfall im Hof des Wobi-Sitzes an der Kreuzung zwischen der Rovigo- und Mailand-Straße ereignet. Dort hatte der Tunesier gegen 8 Uhr Früh die Fassade gestrichen. Abdelkarim Ben Said soll auf einem knapp 2 Meter hohen Baugerüst mit Rädern gestanden und dabei gewesen sein, die Deckenverkleidung zu streichen.Plötzlich stürzte er in die Tiefe und prallte mit dem Kopf gegen eine Betonbrüstung, ehe er reglos am Boden liegen blieb. Ein Kollege schlug Alarm und versuchte, ihn wiederzubeleben. Abdelkarim Ben Said wurde ins Bozner Spital eingeliefert, dort erlag er 3 Tage später seinen schweren Verletzungen.Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Normen zur Arbeitssicherheit nicht eingehalten worden seien und lastet dies dem Chef der Bozner Firma – einem 64-Jährigen aus dem Trentino – an, für die der Tunesier gearbeitet hatte. Da es keine Augenzeugen für den Unfall gibt, wird aufgrund der Ermittlungen angenommen, dass entweder das Baugerüst selbst nicht entsprechend abgesichert war, oder dass Abdelkarim Ben Said beim Absteigen vom Gerüst von einer Leiter gestürzt sein könnte, die auch nicht der Norm entsprochen habe.Vorverhandlungsrichter Ivan Perathoner muss nun entscheiden, ob sich der Firmenchef in einem Hauptverfahren verantworten muss. Der Richter vertagte auf den 6. Dezember, um der Versicherung Zeit zu geben, den Nebenklägern Schadenersatz zu leisten. Dies sind die 9 Geschwister des Opfers, die von Rechtsanwalt Francesco Coran vertreten werden, sowie seine Ehefrau und 3 Kinder, die sich mit Rechtsanwalt Lorenzo Coran eingelassen haben. Die Gesamtforderung der Hinterbliebenen liegt bei über 2 Million Euro.