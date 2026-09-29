Ersten Angaben zufolge war der Alt-Bauer des Winterstoller-Hofs gegen 14.30 Uhr mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug in der Fraktion Windlahn beim Mistausbringen. Aus bisher unbekannter Ursache verunfallte der Bauer mit seinem Transporter. Der Bauer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert – offenbar so heftig, dass er tödliche Verletzungen davontrug.<BR \/><BR \/>Der Alt-Bauer des Winterstoller-Hofs hinterlässt drei Kinder.<BR \/><BR \/>Die Bemühungen der Einsatzkräfte blieben vergebens, der Bauer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. <BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Sarnthein, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri und der Notarzthubschrauber Pelikan 1.<h3>\r\nBereits der zweite tödliche Unfall am heutigen Dienstag<\/h3>Es ist bereits der zweite tödliche Unfall am heutigen Dienstag – in Bozen wurde am Vormittag ein 4-jähriges Mädchen tödlich verletzt – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-folgenschwerem-unfall-fuenfjaehrige-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unfall.<\/a><\/b>