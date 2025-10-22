Auf dem Gelände des Werks gibt es einen Sammelbereich, in dem die Lkw entladen werden. Dort ist ein Bagger im Einsatz, der das abgeladene Material bewegt und ordnet. Offenbar wurde der Fahrer von dem Fahrzeug überrollt, obwohl er sich in einem Bereich befand, der nicht für den Fußgängerverkehr freigegeben ist. <BR \/><BR \/>Anscheinend war er aus seinem Schwerfahrzeug ausgestiegen; die Gründe dafür sind noch zu klären. Ersten Informationen zufolge war das Opfer ein Lkw-Fahrer, der für ein externes Unternehmen arbeitete, das das Stahlwerk mit Eisenmaterialien beliefert. <BR \/><BR \/>Vor Ort sind die Carabinieri der Kompanie Borgo Valsugana sowie die Inspektoren der Uopsal, dem zuständigen Amt für Arbeitssicherheit und Prävention, die die Unfallursachen untersuchen.