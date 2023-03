Tödlicher Arbeitsunfall: Trentiner von Maschine erdrückt

Seine Arbeitskollegen schlugen Alarm, doch als der Rettungsdienst mit dem Hubschrauber Verona Emergenza und einem Krankenwagen am Unfallort eintraf, war der Arbeiter bereits tot.Bei dem Opfer handelt es sich um einen 49-jährigen Mann aus Rovereto, der seit einiger Zeit in der Fabrik „Nova Papyra srl“ in der Nähe von Verona arbeitete.Die Carabinieri nahmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.