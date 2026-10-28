Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, kam der junge Südtiroler Lkw-fahrer bei einer Massenkollision mit vier beteiligten Lastwagen ums Leben.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-unfall-brennerautobahn-a22-zwischen-verona-nord-und-affi-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet,<\/a> hatte sich der schwere Unfall am Dienstag gegen 13.45 Uhr bei Kilometer 210 der A22 in Fahrtrichtung Norden ereignet. Vier Lkw – drei davon beladen mit Heu, einer mit Lebensmitteln – waren in einen heftigen Auffahrunfall verwickelt worden.<BR \/><BR \/>Für den 23-jährigen Nathan Silbernagl aus Kastelruth kam jede Hilfe zu spät. Obwohl Rettungskräfte, Notarzt und ein Hubschrauber rasch an der Unfallstelle eintrafen, konnten die Sanitäter nur mehr den Tod des jungen Mannes feststellen. Zwei weitere Lkw-Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378152_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nErmittlungen zum Unfallhergang<\/h3>Die genaue Dynamik des Unfalls wird derzeit von der Straßenpolizei untersucht, die vor Ort umfassende Spurensicherungen durchführte. Wie es exakt zu der verhängnisvollen Kettenreaktion unter den Schwerfahrzeugen kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Neben der Polizei waren auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.<BR \/><BR \/>Der schwere Unfall führte zu massiven Beeinträchtigungen im Reiseverkehr. Die Nordspur der A22 musste im betroffenen Abschnitt zwischen Verona Nord und Affi für längere Zeit komplett gesperrt werden. Der gesamte Verkehr wurde an der Mautstelle Verona Nord abgeleitet, was auch auf den umliegenden Ausweichstrecken des gewöhnlichen Straßennetzes zu langen Staus und erheblichen Verzögerungen führte.