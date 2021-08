Tödlicher Bergunfall am Ifinger

Die Bergrettung Meran wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr zu einer Suchabklärung gerufen. Der 72-jährige Meraner Bergsteiger V.M war nicht wie vereinbart nach Hause gekommen.Der Mann hatte seinem Sohn den genauen Tourenverlauf geschrieben, so dass sich die Suche auf die Zone um den Ifinger konzentrieren konnte. Nach Abklärung der Mobilfunkdaten entschloss man sich eine Suchmannschaft noch in der Nacht auf den Ifinger zu schicken um dort das Gipfelbuch zu kontrollieren. Dies erfolgte ergebnislos.Am frühen Morgen wurde dann die Suchaktion mit der Feuerwehr Hafling und der Bergrettung der Finanzwache organisiert. Es kamen auch Drohnen und Suchhunde zum Einsatz. Die Wege der Zone wurden abgesucht.Nachdem sich der Nebel ein wenig gelichtet hat, konnte auch der Notarzthubschrauber eingesetzt werden. Er nahm einen Bergretter auf und flog in Richtung des Süd-West-Grats(2581 Meter). Dort konnte dann auch der abgestürzte Mann gefunden werden. Er war offensichtlich am Süd-West Steig abgestürzt. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des Bergsteigers feststellen.Die Bergung erfolgte mittels Windeneinsatz und wurde wegen aufkommenden Nebels immer wieder unterbrochen bzw. gestaltete sich als schwierig. Der Einsatz endete gegen 10 Uhr.Im Einsatz standen neben der Bergrettung Meran, dem Notarzthubschrauber Pelikan 1, der Bergrettung der Finanzwache und der Haflinger Wehrleute auch eine Suchhundemannschaft des Bezirkes und die Maintrailer Suchhunde.

