Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 54-jährigen polnischen Staatsbürger.<BR \/><BR \/>Der Mann war gemeinsam mit seiner Frau und seiner Schwägerin unterwegs und für die Klettersteigtour bestens ausgerüstet. Noch vor dem Einstieg in den Klettersteig entfernte er sich aus bislang ungeklärten Gründen vom Normalweg.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351695_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim Versuch, wieder auf den Weg zurückzukehren, verlor er den Halt und stürzte rund 20 Meter in die Tiefe. Anschließend rutschte und stürzte er weitere 80 Meter über das steile Gelände ab.<BR \/><BR \/>Andere Bergsteiger alarmierten die Rettungskräfte. Der Notruf ging um 10.41 Uhr ein. Die Bergrettung CNSAS Enneberg und der Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomites rückten aus. Der Notarzt konnte jedoch das Leben des Verunfallten 54-Jährigen nicht mehr retten.<BR \/><BR \/>Die Finanzwache führte die Erhebungen am Unfallort auf 2.200 Meter Meereshöhe durch. Nach der Freigabe wurde der Leichnam in die Leichenkapelle von St. Vigil in Enneberg gebracht. Die Angehörigen wurden von der Notfallseelsorge betreut.