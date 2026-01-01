Ersten Informationen zufolge geriet ein 53-jähriger Italiener, der allein unterwegs war, am Ende eines Forstwegs auf sehr steiles Gelände und stürzte dabei rund 80 Meter in die Tiefe.<BR \/><BR \/>Zwei Touristen fanden den Mann gegen 14 Uhr nahe eines Wanderweges auf etwa 1.300 Metern Höhe und alarmierten die Rettungskräfte.<BR \/><BR \/>Diese konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen, der nicht in Südtirol wohnhaft war.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Bergrettung Ahrntal, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites sowie die Finanzpolizei Bruneck.