Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr am Heiligkreuzkofel: Ersten Informationen zufolge rutschte ein italienischer Wanderer in der Nähe der Schneehöhle aus und stürzte rund 10 Meter im freien Fall in die Tiefe.Für den 50-jährigen Touristen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort.Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites, die Bergrettung und die Finanzwache.