Es war am frühen Nachmittag, als Alarm geschlagen wurde: Absturz an der Kirchbach-Spitze in Schnals.<BR \/><BR \/>Sofort eilten die Einsatzkräfte der Bergrettung Schnals, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und die Finanzwache Schlanders zum Einsatzort. <BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, waren zwei ältere bundesdeutsche Bergsteiger im Begriff vom Gipfel der Kirchbach-Spitze ins Tal abzusteigen, als einer der beiden ausrutschte und rund 100 Meter in die Tiefe stürzte.<BR \/><BR \/>Sein Begleiter schlug umgehend Alarm. Doch es war zu spät: Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des Wanderers feststellen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Bergrettung Schnals, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und die Finanzwache Schlanders.