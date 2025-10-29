Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle an den Folgen des heftigen Aufpralls. 15 Insassen des Busses kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Rettungsdienst Suem 118 war mit drei Fahrzeugen und einem Hubschrauber im Einsatz, ebenso wie die Carabinieri. Unter den Schülern wurden fünf leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, ebenso der Busfahrer.<BR \/><BR \/>Der Bus der Gesellschaft Atvo, der vor allem Schüler befördert, war um 6.30 Uhr in San Donà di Piave in der Provinz Venedig gestartet und sollte über Torre di Mosto und San Stino di Livenza nach Oderzo fahren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231695_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nach einer scharfen Kurve. Nach ersten Ermittlungen der Carabinieri soll der Pkw aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der Busfahrer versuchte, den Zusammenstoß zu vermeiden, konnte jedoch nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeuge kamen schließlich von der Straße ab und landeten in entgegengesetzten Straßengräben. Der Bus kippte auf die Seite. <BR \/><BR \/>Nachdem sich der Fahrer vom guten Zustand der Schüler überzeugt hatte, öffnete er die Notluke im Dach, durch die die Jugendlichen den Bus verlassen konnten. Viele von ihnen waren nach dem Unfall geschockt. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Carabinieri haben die Untersuchungen zur Unfallursache aufgenommen; beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.