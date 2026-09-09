Der Auftrag an die Gerichtsmedizin wird demnach am kommenden Dienstag erteilt; die Untersuchung soll noch am selben Tag durchgeführt werden.<BR \/><BR \/>Parallel dazu laufen kriminalpolizeiliche und technische Ermittlungen, um die genaue Flugdynamik und die Ursache für das Unglück zu rekonstruieren.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-manuel-unterkircher-38" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Absturz hatte sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr ereignet. <\/a>Das Fluggerät war rund 500 Meter südlich der Elzenbaumer Brücke ins Trudeln geraten und im Bereich der Einmündung des Ridnauner Baches in den Eisack abgestürzt. Eine Augenzeugin hatte das Geschehen beobachtet und umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt.<BR \/><BR \/>Für den Piloten, den 38-jährigen Manuel Unterkircher aus Natz-Schabs, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der erfahrene Ultraleichtflieger befand sich alleine an Bord der Maschine. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leichenfund-im-eisack-obduktion-soll-todesursache-klaeren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zudem hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion jener Leiche angeordnet, die am Montag aus dem Eisack in Bozen geborgen wurde.<\/a>