<BR \/>Der junge Rumäne war im Sommer 2024 seinem Onkel ins Trentino gefolgt, um für einige Monate als Waldarbeiter zu arbeiten. Am 19. September 2024 kam es in den Wäldern im Val Sadole oberhalb von Ziano di Fiemme zum Unglück. Gegen 8.30 Uhr wurde Vasile von einem Baumstamm am Kopf getroffen, während er einen bereits gefällten Baum zersägte. Trotz des Einsatzes des Notarzthubschraubers und der Wiederbelebungsversuche starb der 25-Jährige noch an der Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen ergaben, dass sein Onkel den Baum gefällt hatte. Der 51-Jährige hatte beim Fällen einer rund 40 Meter hohen Rotfichte nicht überprüft, ob sich noch jemand im Gefahrenbereich befand. Gegen ihn wurde deshalb wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Verfahren gegen den Arbeitgeber und den Geschäftsführer des Unternehmens wurden hingegen eingestellt.<BR \/><BR \/>Die Familie des Verstorbenen erhielt von der Versicherung des Unternehmens rund eine Million Euro Schadenersatz und trat nicht als Nebenkläger auf. Der von Rechtsanwältin Maria Coviello verteidigte Onkel beantragte die Strafzumessungsvereinbarung und erhielt eine Bewährungsstrafe.<BR \/><BR \/>Der Tod des jungen Mannes hatte in der Bevölkerung große Betroffenheit ausgelöst. Vasile war nach Italien gekommen, um zu arbeiten und mit seinem Verdienst seine Familie in Rumänien zu unterstützen.