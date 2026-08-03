Die Tat ereignete sich am Samstagabend. Der in Samarate wohnhafte Federico Venco war abends auf eine 39 Jahre alte Frau aufmerksam geworden, die mit ihrem Motorrad orientierungslos auf einer dunklen Straße stand, nachdem sie ihr Mobiltelefon verloren hatte. <BR \/><BR \/>Der 36-Jährige erklärte ihr den Weg zu einem mit ihrem Ex-Partner vereinbarten Treffpunkt und bot an, sie dorthin zu begleiten. Dort wartete nach Angaben der Ermittler bereits der 43 Jahre alte Mirko Bertellini. Die Frau hatte sich nach dem Ende der Beziehung zu einem letzten Treffen überreden lassen, bei dem ihr der Mann persönliche Gegenstände zurückgeben wollte.<BR \/><BR \/>Als Bertellini seine Ex-Freundin gemeinsam mit Venco sah, soll er die Beherrschung verloren haben. Nach bisherigen Erkenntnissen beschleunigte er sein Auto und erfasste den 36-Jährigen gezielt. Venco starb noch am Unfallort. Anschließend soll der Verdächtige aus dem Wagen ausgestiegen sein und auch die Frau angegriffen haben. Passanten überwältigten den Mann und alarmierten Rettungskräfte sowie die Polizei.<BR \/><BR \/>Der 43-Jährige wurde noch in derselben Nacht wegen des Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdelikts festgenommen. In seinem Auto fanden die Ermittler einen großen Stein sowie ein Messer. Die Staatsanwaltschaft prüft deshalb auch, ob der Mann seine frühere Lebensgefährtin unter einem Vorwand zu dem Treffen gelockt hatte, um sie anzugreifen. Nach Einschätzung der Ermittler könnte Venco der Frau durch sein Eingreifen möglicherweise das Leben gerettet haben.