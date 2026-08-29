Gegen 14.45 Uhr wurde ein Notruf über eine abgestürzte Person im Bereich der Sellatürme am Sellajoch abgesetzt. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 nahm einen Bergretter des CNSAS-BRD Gröden an Bord und flog zum Einsatzort. Der Mann dürfte ersten Vermutungen zufolge im Vorstieg rund 20 Meter abgestürzt sein.<BR \/><BR \/>Die verunglückte Person wurde auf der „Diletta-Route“ am Vorbau des dritten Sellaturms lokalisiert. Für den 73-jährigen Südtiroler kam jedoch jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1353054_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Leiche wurde anschließend mittels Rettungswinde geborgen und den zuständigen Bestattungsdiensten übergeben. Der Kletterpartner wurde von der Notfallseelsorge betreut.<BR \/><BR \/>Für die Unfallerhebungen und die notwendigen Ermittlungen war die Bergrettung der Finanzpolizei Sterzing im Einsatz.