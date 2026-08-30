Zum Unglück kam es am Samstagnachmittag am dritten Sellaturm <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-kletterunfall-an-den-sellatuermen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Hermann Atz war mit einem Kletterpartner aus England in einer Zweierseilschaft unterwegs, als er gegen 14.45 Uhr rund 20 Meter in die Tiefe stürzte. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.<h3>\r\nBekannt und beliebt<\/h3>Der 73-Jährige war in ganz Südtirol und darüber hinaus bekannt. Hermann Atz, der mit seiner Familie in Untermagdalena in Bozen wohnte, hatte sich als Meinungsforscher und politischer Analyst einen Namen gemacht.<BR \/><BR \/>Er war wissenschaftlicher Leiter von „apollis“, einem Institut für Sozialforschung und Demoskopie. Gemeinsam mit Helmuth Pörnbacher hatte er dieses 1993 in Bozen gegründet. Zudem war er Lehrbeauftragter für Statistik und Methodik an der Freien Universität Bozen.<BR \/><BR \/>Vor allem in der Politik und in den Medien war Atz aufgrund seiner fundierten Umfragen und Analysen geschätzt.