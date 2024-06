Tödlicher Motorradunfall bei Klausen

Um kurz nach 9.30 Uhr wurde die Feuerwehr von St. Peter/Lajen alarmiert, die sofort zum Unfallort ausrückte. Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver zu Sturz gekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Er zog sich dabei schwerste Verletzungen an Kopf und Thorax zu. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen Touristen aus Deutschland, der zusammen mit weiteren Motorradfahrern in Südtirol im Urlaub war. Heute wollte die Gruppe eigentlich wieder den Heimweg antreten.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Peter/Lajen und Lajen, das Weiße Kreuz Gröden, das Rote Kreuz, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin sowie die Carabinieri.