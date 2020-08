Tödlicher Motorradunfall bei Montan

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr: 2 Personen waren auf einem Motorrad unterwegs, als sie in der ersten großen Kehre in Richtung Cavalese aus nicht bekannten Gründen frontal gegen die Mauer prallten.Eine Person überlebte den schweren Unfall nicht, sie starb noch an der Unfallstelle.Die zweite Person wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Weißen Kreuz und dem Team des Rettungshubschraubers Aiut Alpin Dolomites erstversorgt und ins Krankenhaus von Bozen geflogen.Die Freiwillige Feuerwehr von Montan übernahm die Aufräumarbeiten, die Carabinieri ermitteln.

