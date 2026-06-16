Diese fand im Krankenhaus Bozen im Auftrag der Staatsanwaltschaft und ohne Beteiligung eines Amtssachverständigen der Verteidigung statt. Durchgeführt wurde sie von dem Veroneser Gerichtsmediziner Nicola Pagani, das Ergebnis wird in den kommenden Wochen erwartet. <BR \/><BR \/>Rigger soll ersten Erkenntnissen zufolge am Abend des 28. Mai vor der Bar an der Tankstelle in der Brennerstraße gesessen haben, als der Tatverdächtige M.D. (55) gegen 18.30 Uhr das Lokal verließ. Diesem soll Rigger etwas zugerufen haben. In der Folge kam es zum Streit, bei dem M.D. dem 67-Jährigen einen Schlag in den Kopf- und Halsbereich versetzt haben soll. Daraufhin soll er das Gleichgewicht verloren haben, zu Boden gestürzt und mit dem Kopf heftig auf den Asphalt geprallt sein. Trotz Erstversorgung vor Ort und einer zweiwöchigen Behandlung im Bozner Krankenhaus verstarb Rigger am vergangenen Mittwoch an seinen schweren Verletzungen. <BR \/><BR \/>Ob dabei der Schlag, der Aufprall auf den Boden oder möglicherweise ein anderer Faktor zu den tödlichen Kopfverletzungen geführt hat, wird sich durch die Autopsie zeigen. Der Verteidiger des Tatverdächtigen, Rechtsanwalt Dominik Schöpf, wollte sich zum bisherigen Stand nicht äußern. <BR \/><BR \/>Indes wurde der Leichnam zur Bestattung freigegeben, damit Familie und Freunde von Manfred Rigger nun Abschied nehmen können.