<BR \/>Vermutet wird, dass sich das tragische Unglück bereits am Vormittag ereignet hat, vorerst jedoch unbemerkt blieb. Ersten Informationen zufolge ist der Mann auf der Zufahrt zu seinem Hof, oberhalb des Waalweges in Tscherms, von der Straße abgekommen und mit seinem Traktor rund 15 Meter in das darunterliegende Waldstück gestürzt. Er wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Als der Mann zum Mittagessen nicht heimkehrte, schlugen Angehörige Alarm. Sofort eilten die Einsatzkräfte zum Hof des Mannes, fanden im angrenzenden Wald jedoch nur mehr seinen leblosen Körper vor. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. <BR \/><BR \/>Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Der Einsatz läuft nach wie vor. Vor Ort sind die Freiwilligen Feuerwehren von Tscherms und Lana sowie das Weiße Kreuz und die Carabinieri.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden<\/i>