Tödlicher Treppensturz in Glurns

In einer Siedlung außerhalb der Glurnser Stadtmauern war am gestrigen Sonntag gegen 19.30 Uhr ein älterer Mann in seiner Wohnung so unglücklich über mehrere Stufen einer Treppe gestürzt, dass er schwerste Verletzungen erlitt. Angehörige des Mannes schlugen über die Landesnotrufzentrale Alarm, die die Rettungsstelle des Weißen Kreuzes in Mals und den Notarzt in Schlanders alarmierte.Als die Ersthelfer des Malser Weißen Kreuzes wenig später vor Ort eintrafen, begannen sie sofort mit den Maßnahmen zur Wiederbelebung des Schwerstverletzten. Auch die Bemühungen des Notarztes, der wenig später aus Schlanders ankam, hatten keinen Erfolg. Der ältere Mann war seinen schweren Verletzungen erlegen.Die Carabinieri nahmen die Erhebungen zur Klärung des genauen Unfallherganges auf.

d/stol