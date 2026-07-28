Auf der Brennerautobahn hat sich am frühen Dienstagmorgen bei Trient ein tödlicher Unfall ereignet. Gegen 4.55 Uhr wurde ein junger Mann auf der Nordfahrbahn unmittelbar am Eingang des Tunnels von Piedicastello von einem Fahrzeug erfasst.<BR \/><BR \/>Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/><BR \/>Neben dem Rettungsdienst standen auch die Straßenpolizei sowie Mitarbeiter der Autobahngesellschaft im Einsatz. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.