Der Unfall ereignete sich kurz vor 4 Uhr in der Nacht bei Kilometer 188 in Fahrtrichtung Süden. Nach dem heftigen Aufprall entwickelte sich ein großflächiger Brand. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, standen beide Fahrzeuge bereits vollständig in Flammen, was die Bergungs- und Löscharbeiten erheblich erschwerte. Für den Fahrer des Transporters kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Bei dem beteiligten Lastwagen handelte es sich um einen Sattelzug, der mit Papier beladen war. Die Ladung begünstigte die rasche Ausbreitung des Feuers. Die Feuerwehr aus Avio leitete umgehend die ersten Maßnahmen ein, stieß jedoch aufgrund der extremen Hitze und der Brandintensität auf schwierige Einsatzbedingungen.<BR \/><BR \/>Entscheidend war schließlich die koordinierte Zusammenarbeit mit weiteren Kräften: Feuerwehr-Einheiten aus Bardolino sowie das permanente Korps aus Trento unterstützten bei den Löscharbeiten und der Sicherung der Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Der Vorfall hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Auf der A22 kam es zu erheblichen Verzögerungen, die bis in die Morgenstunden andauerten. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.