Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend auf der Brennerautobahn ereignet. Kurz vor 22 Uhr kam es auf der Südspur zwischen Franzensfeste und Vahrn zu einem Unfall, bei dem sich ein Pkw überschlug.<BR \/><BR \/>Eine Person befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Fahrzeug. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte konnte sie nicht mehr gerettet werden.<BR \/><BR \/>Neben der Polizei rückten das Weiße Kreuz und der Notarzt aus. Auch die Feuerwehren aus Vahrn und Sterzing standen im Einsatz.<BR \/><BR \/>Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zur Identität des tödlich Verunglückten liegen vorerst keine näheren Angaben vor. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.